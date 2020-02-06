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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 56,38 dolar
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    06.02.2020 - 10:03 | | AA

    Petrolün varili 56,38 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,38 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 56,38 dolar

    Dün 56,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 55,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4'lük kazançla 56,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,95 dolardan alıcı buldu.

    Uzmanlar, Çin'de etkili olan yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ihtimaliyle birlikte petrol fiyatlarının yükselişe geçtiğini belirtiyor. Küresel petrol talebinin zayıflamasına yol açan koronavirüs, petrol fiyatlarını son 13 ayın en düşük seviyesine çekmişti.

    Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,4 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 435 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil artacağı yönündeydi.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından dün yapılan açıklamada ise koronavirüs salgının uzun süre devam etmesinin petrol talebini azalttığı ve bu durumun fiyatların düşüşünü destekleyeceği ifade edildi.

    Brent petrolde teknik olarak 56,58 ila 56,85 dolar aralığının direnç, 56,31 ila 56,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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