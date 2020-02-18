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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 57,11 dolar
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    18.02.2020 - 09:54 | | AA

    Petrolün varili 57,11 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,11 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 57,11 dolar

    Dün 57,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 57,55 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,76 düşüşle 57,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,98 dolardan alıcı buldu.

    Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1869'a yükselmesiyle, küresel petrol talebindeki zayıflama devam ediyor.

    Talepteki zayıflamaya karşı tedbir alması beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), gelecek ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği toplantıda günlük üretimin 600 bin varil daha düşürülmesi bekleniyor.

    Brent petrolde teknik olarak 57,12 ile 57,23 dolar aralığının direnç, 57,01 ile 56,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

    Türkiye'de tek olacak! Dev proje...Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 184 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2.562.000 metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.
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