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    18.08.2020 - 10:12 | | AA

    Petrolün varili bugün ne kadar oldu?

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,13 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili bugün ne kadar oldu?

     

    Dün 44,53 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 45,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,61 dolardan alıcı buldu.

    Dünya genelinde etkisini artırmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Küresel ekonomik toparlanma sinyalleri ise fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeleri dengeliyor.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in dün açıklanan değerlendirmesinde, küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiği, ancak Kovid-19 vakalarındaki artışın yeni riskler oluşturduğu kaydedildi.

    Öte yandan, Çin'in ABD'den ağustos ve eylül aylarında yüklü miktarda ham petrol ithal edeceğini açıklaması yatırımcıların petrole talebin artacağı yönündeki beklentilerini artırdı.

    Brent petrolde teknik olarak 45,26 ile 45,32 dolar aralığının direnç, 45,10 ile 45,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olur? Ali Çınar anlattıSon dakika gelen habere göre; Milliyet gazetesi köşe yazarı Ali Çınar, CNN Türk'te Uğur Önver'e açıklamalarda bulundu. Biden'ın küstah açıklamalarını canlı yayında değerlendiren Çınar, '21 Ocak'tan sonra Biden bile gelse ABD'nin Türkiye'yi kaybetme lüksünün olmayacağını, bir şekilde yine Türkiye ile diyalogla çalışmak zorunda olacaklar' dedi.
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