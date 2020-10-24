Peyman Bahçeden’i tek marka haline getirdi

Kaan Baral, “Peyman, güçlü markası Bahçeden’i mega markaya dönüştürdü” dedi. Bahçeden ailesini yeni inovatif ve gurme lezzetlerle büyüttüklerini söyleyen Kaan Baral, şunları söyledi:



“Peyman’ın, çiğ ve kavrulmuş kuruyemiş ile kuru meyve ürünlerini bir araya toplayan yeni Bahçeden, gurme ve sağlıklı lezzetler tüketmek isteyen kuruyemiş severler için raflardaki yerini aldı. Sağlıklı beslenme bilinci arttıkça, sağlıklı atıştırmalık olarak kuruyemişe olan talep de artıyor. Yaptığımız araştırmalarda, tüketicilerimizin Bahçeden ürünlerini alırken çiğ, kavrulmuş ayrımı yapmadığını, tükettiği ürüne dair önemli sağlık ve fayda bilgilerini ambalajın üzerinde okumak istediğini gördük. Biz de tüketicilerimizin bu isteklerini ambalajlarımıza yansıttık, çiğ, kavrulmuş ayrımını ortadan kaldırarak, tüm doğal, sağlıklı ve gurme lezzetlerimizi güçlü markamız Bahçeden’in profesyonelliği altında toplamaya karar verdik.”