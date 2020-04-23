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    23.04.2020 - 07:00 | | AYLİN RANA AYDİN

    Pideye zam yok kuyruğa önlem var

    Ramazanın gözdesi ‘pide’ için hazırlıklar tamam. Bu yıl İstanbul’da Ramazan pidesinde zam yok.

    Pideye zam yok kuyruğa önlem var
    AYLİN RANA AYDİN

    Türkiye genelinde fırıncılar koronavirüsle mücadele kapsamında ‘sıcak pide’ kuyruğu oluşmaması için önlem alacak. Kuyruk olmaması için pide ve ekmek üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftardan sonra ise fırınlarda üretim ve satış devam edecek.

    Sosyal mesafeye dikkat

    Milliyet’e konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul’da fiyatların geçen yılla aynı olduğunu belirterek, “Geçen yıl Ankara’da 300 gram 2.5 liraydı, bu yıl 275 gram 2.5 lira oldu. Yüzde 8 artış var. İzmir’de 300 gram geçen yıl 2.5 liraydı bu yıl ise 3 lira oldu” dedi.

    İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, valilik talimatları doğrultusuyla tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Çetin şöyle devam etti:

    “Pide kuyruklarında yoğunluk olursa eğer bir görevli sırada bekleyenler için sosyal mesafeyi ayarlayacak. 350 gram sade pide 3 lira, 350 gram susamlı 3.5 lira, 400 gram özel pide 4 lira olacak. Eğer vatandaşlar bu pideleri yumurtalı isterlerse üzerlerine 50 kuruş daha ödemeleri gerekecek.”

    Pideye zam yok kuyruğa önlem var

    Nitelik ve gramaj aynı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Ramazan pidelerine zam yapılmayacağını açıkladı. Yerlikaya, pide fiyatlarıyla ilgili İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın katılımıyla toplantı düzenledi.
    Yerlikaya, “Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi” dedi.

    Özel sipariş yasak

    Halil İbrahim Balcı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan ayı içinde fırınlara bazı kısıtlamalar getirildiğini söyleyerek, etli, kıymalı, kuşbaşılı gibi özel pide üretimlerinin yasaklandığını kaydetti.

     

    31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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