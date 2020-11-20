Pınar marka peynirler Çin marketlerinde

Pandemi sebebiyle 2020’nin zor şartlarda geçtiğinin altını çizen Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “Tüm zorluklara rağmen geçtiğimiz yıla oranla ihracatta yüzde 4’lük büyüme yakaladık. 2020 yılının ilk 10 ayında ihracat ciromuzu 38 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştirdik. Yılın son döneminde ise dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçılarından Çin’e giriş yaptık. Artık Çinli tüketicilerimiz de Pınar Süt ve sütlü ürünlerini tüketecek” dedi.



