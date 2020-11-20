20.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Pınar marka peynirler Çin marketlerinde
Pınar, dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından Çin’e, peynir ihraç etmeye başladı. Türkiye’nin süt ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 19’unu tek başına karşılayan ve dünyada 25 ülkeye ulaşan Pınar, Pınar Labne, Pınar Beyaz ve Pınar Süzme ürünleriyle Çin’e adım attı.
Pandemi sebebiyle 2020’nin zor şartlarda geçtiğinin altını çizen Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “Tüm zorluklara rağmen geçtiğimiz yıla oranla ihracatta yüzde 4’lük büyüme yakaladık. 2020 yılının ilk 10 ayında ihracat ciromuzu 38 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştirdik. Yılın son döneminde ise dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçılarından Çin’e giriş yaptık. Artık Çinli tüketicilerimiz de Pınar Süt ve sütlü ürünlerini tüketecek” dedi.