Pınar Süt’ten ihracat atağı

Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki pazar payını büyütmeyi amaçlayan Pınar Süt’ün Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2019 yılının ilk çeyreğine göre markalı ürün ihracat rakamlarını yüzde 10 artırmayı başardık. Gıda güvenliğine hassasiyetinin arttığı günlerde, bu tablo Pınar’ın tüketicilerimizin gözünde de ne kadar güvenilir bir marka olduğunu kanıtlıyor” diye konuştu.