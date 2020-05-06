06.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Pınar Süt’ten ihracat atağı
2019 yılında Türkiye’den gerçekleştirilen süt ve süt ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına karşılayan ve 43 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaşan Pınar Süt, 2020’nin ilk çeyreğinde de hedeflerine ulaştığını duyurdu. Pandemi nedeniyle pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen markalı ürünlerde 2019 yılına göre ihracatını yüzde 10 arttıran Pınar Süt, 21 ülkede raflardaki yerini aldı.
Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki pazar payını büyütmeyi amaçlayan Pınar Süt’ün Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2019 yılının ilk çeyreğine göre markalı ürün ihracat rakamlarını yüzde 10 artırmayı başardık. Gıda güvenliğine hassasiyetinin arttığı günlerde, bu tablo Pınar’ın tüketicilerimizin gözünde de ne kadar güvenilir bir marka olduğunu kanıtlıyor” diye konuştu.