Uzmanlığı, farklı tasarımları, güvenilirliği ve satış sonrası hizmetleri ile 2020 yılında da pırlantada en çok tercih edilen marka olduklarını belirten Emil Güzeliş, şunları dile getirdi: “2020 yılına yeni koleksiyonlar, mağaza yatırımları ve artan ihracat hedefleriyle başladık. Ancak Mart ayı itibarıyla pandeminin başlaması, birçok sektörde olduğu gibi mücevheri de bambaşka yollara yönlendirdi. Pandemiyle birlikte hem çalışanlarımızın hem de tüketicilerimizin sağlığını korumak için bir dizi önlem aldık. Bu süreçte gerek ihracat faaliyetlerimizin durması gerekse alışveriş merkezlerinin kapanması, perakendede dijitalleşmenin önemini ortaya çıkardı. Uzun yıllardır dijitalleşmeye emek veren ve online mağazasını günden güne geliştiren bir marka olarak e-ticarette büyük bir atılım yaşadık, pandemiden büyüyerek çıktık.”

Pırlanta pandemide de cazibesini yitirmedi

“Pandemi ile birlikte herkes yaptığı harcamaları tekrar gözden geçirerek daha az, ama daha iyi ve kalıcı şeylere yöneldi. De BeersGrubu’nun yaptırdığı araştırmaya göre de, tüketicilerin %90’ı pratik, eğlenceli, işlevsel hediyelerin yerine artık daha anlamlı,zaman içinde değerini koruyacak, kalıcı hediyeleri tercih ettiğini belirtiyor” diyen Güzeliş; “Pandemi ile bir dönem hayatımız durmuş gibi görünse de, yine özel günlerde kadınlara pırlanta hediye edildi, evlilik teklifleri tek taş yüzük ile yapıldı. Bu noktada online mağazamız öne çıktı. Geçmişte online mağazamıza yaptığımız yatırımların karşılığını, pandemi gibi zor bir dönemde satış artışı olarak aldık. Online satışlarımız bir önceki yıla göre 1.9kat artış gösterdi.” dedi.

Kampanyaların ve fırsatların devamlılığı

Hangi dönem olursa olsun reklam ve kampanya çalışmalarına ara vermediklerinin altını çizen Emil Güzeliş, özel günlerin yanı sırayıl boyunca farklı fırsatlar sunduklarını ifade etti. 2020’de pırlanta severlere daha fazla lokasyonda ulaşmak için yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Güzeliş: “Yurt içinde Konya, İstanbul Fatihve Ankara Armada’da, yurt dışında ise Bulgaristan ve Arnavutluk’ta mağazalarımızı açtık. Sırada bu yıl Peru, Fas var. Hali hazırda 2 mağazamız bulunan Irak’ta ise 3 yeni mağaza daha açacağız” dedi.

2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 100 milyon TL ihracatla, pırlantalı mücevherdeki ihracat liderliğimizi sürdürüyoruz. Zen Pırlanta olarak 2021 yılında yine koleksiyonlarını yenileyip çeşitlendiren, hem yurt içinde hem de yurtdışında mağaza ağını genişleten, ihracatını artıran bir marka olmayı sürdüreceğiz.”