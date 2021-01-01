Piyango sonuçları açıklandı! Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişinde hangi numaralar ikramiye kazandı? Hemen sorgula...

Milli Piyango, yılbaşı gecesi 563.400.000 TL toplam ödülü dağıttı! Çekiliş bileti alan vatandaşlar ise toplam ödülü kazananlar arasında olup olmadıklarını aratıyor. Yeni umutlar ve güzel dileklerle girilen 2021 yılı, ilk günü ile sayısız insanın yüzünü güldürdü. Yılbaşı çekilişi birçok şeyin başlangıcını sunuyor. Türkiye, yılbaşı öncesi bilet aldı ve nefeslerini tutup Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanacağı ana kilitlendi. Hayallerine bir adım daha yaklaşan binlerce kişi, kazandıran numaraları tam liste olarak araştırıyor. Milli Piyango Online sayfasından sorgulanan yılbaşı özel çekiliş sonuçları detaylarını derledik. Peki, 2021 teselli ikramiyesi ne kadar?

Canlı olarak gerçekleştirilen çekilişte ilk olarak amorti kazandıran numaralar belirtildi. Buna göre, 0 - 5 amorti rakamları oldu. Hemen ardından heyecanlı bekleyişi sonlandıran büyük ikramiye çekilişi yapıldı.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, bir rakam ile kaçırılması anlamına gelir. Bu rakam ise kazanan bilet numarasının her hanesine göre farklılık gösterir.

2021 MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı gecesi yapılan çekiliş sonucunda toplamda 563.400.000 TL dağıtılacağı açıklanmıştı. Bu ikramiye tutarı içerisinde teselli ikramiyesi de bulunuyor. Buna göre, Milli Piyango Online sayfasında yer alan bilgi itibariyle 2021 yılı teselli ikramiyesi 100.000 TL’dir.

2020 TESELLİ İKRAMİYESİ VE KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2020 yılı teselli ikramiyesi 80 bin TL olarak belirlenmişti. Bu tutarı kazanan numaralar şöyle:

0358490 1058490 1158490 1258490 1308490 1318490

1328490 1338490 1348490 1350490 1351490 1352490

1353490 1354490 1355490 1356490 1357490 1358090

1358190 1358290 1358390 1358400 1358410 1358420

1358430 1358440 1358450 1358460 1358470 1358480

1358491 1358492 1358493 1358494 1358495 1358496

1358497 1358498 1358499 1358590 1358690 1358790

1358890 1358990 1359490 1368490 1378490 1388490

1398490 1458490 1558490 1658490 1758490 1858490

1958490 2358490 3358490 4358490 5358490 6358490

7358490 8358490 9358490