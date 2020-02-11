11.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Pizza yatırımına devam ediyor
Little Caesars, Türkiye’deki şubelerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu.
Little Caesars 2020’de ilk şubesini Göktürk’te açtı. 12 ilde 82 şubeye sahip olan Little Caesars’ın Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, ‘’Dünyanın en hızlı büyüyen franchise zincirlerinden biriyiz. Şimdi 82’nci şubemizi İstanbul’un Eyüp ilçesine bağlı Göktürk’te açıyoruz” dedi.
2020’de yüzde 25 satış artışı ve 20 yeni şube açmayı hedeflediklerini dile getiren Arıduru, “Her şey dahil franchise açma yatırım maliyetimiz 600 bin TL + KDV. Yatırımın geri dönüşü ise 36 ila 42 ay arasında değişiyor” diye konuştu.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.