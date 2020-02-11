Pizza yatırımına devam ediyor

Little Caesars 2020’de ilk şubesini Göktürk’te açtı. 12 ilde 82 şubeye sahip olan Little Caesars’ın Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, ‘’Dünyanın en hızlı büyüyen franchise zincirlerinden biriyiz. Şimdi 82’nci şubemizi İstanbul’un Eyüp ilçesine bağlı Göktürk’te açıyoruz” dedi.

2020’de yüzde 25 satış artışı ve 20 yeni şube açmayı hedeflediklerini dile getiren Arıduru, “Her şey dahil franchise açma yatırım maliyetimiz 600 bin TL + KDV. Yatırımın geri dönüşü ise 36 ila 42 ay arasında değişiyor” diye konuştu.