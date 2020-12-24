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24.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Plastik poşet ücreti 2021’de de 25 kuruş

Satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler, yeni yılda da 25 kuruş olacak.

Plastik poşet ücreti 2021’de de 25 kuruş

Alınan bilgiye göre, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yapıldı. 17 Aralık 2020’de ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında, 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlükte olan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da yapılan güncellemeyle, “2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2021’den başlayarak yıl sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla ücret uygulanamaz” hükmüne yer verildi.

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