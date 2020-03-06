Plastik sektörü koronavirüsü "avantaja çevirebilir"

Gülsün, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, plastik sektörünün Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu söyledi.

Sektörün ham madde bazında dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Gülsün, "Sektör, dışarıdan getirdiği ham maddeyi içeride işleyerek otomotivden beyaz eşyaya, silah sanayinden ofis mobilyasına, medikalden oyuncağa yaklaşık 40'a yakın sektöre girdi olarak ürün tedarik etmekte." diye konuştu.

Gülsün, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan durumun orta ve uzun vadede sektöre olumsuz yansıyabileceğini belirtti.

Mevcut durumun bazı sektörlerde nihai ürün bazında fırsat gibi değerlendirildiğini aktaran Gülsün, "Girdi tedarikini, dışa bağımlı olduğumuz alanlarda içeride ikame edebilirsek büyük avantaj sağlayabiliriz. Önümüzdeki yıllarda bizim sektörümüzde de bununla ilgili petrokimya yatırımları planlanıyor. Bununla birlikte bölgede daha da büyük avantaj sağlayabiliriz ve bu coğrafyada önemli bir tedarikçi pozisyonuna geliriz." ifadelerini kullandı.

Çin'in dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda olduğunu hatırlatan Gülsün, şunları kaydetti:

"Türkiye'de plastik sektörü, temel girdilerini, kimyasalları, çeşitli katkı maddelerini ağırlık olarak Çin'den tedarik ediyor. Bu ürünlerin gelişinde ve lojistik sürelerinde yaşanacak aksamalar ya da oradaki fabrikalardaki üretimde yaşanacak bir sorun ki bu durum somut olarak şu an ortada, bu nedenle girdi tedarikinde yaşanacak problemler, bizleri de direkt etkileyecek, ana sanayileri etkileyecek konular. Çin'in ürettiği katma değer ve diğer sektörlere olan zincir halka içindeki bağı nedeniyle söz konusu durumun hepimizi orta ve uzun vadede olumsuz etkileyeceğini bir kenara koymamız gerekiyor. Sektörümüzü de tehdit eden bir durum gibi değerlendiriyoruz."