Plastikçiler hammadde tedariki için arayışta

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, hammadde sorunu yaşayan sektörlerin başında plastik sanayinin geldiğini ifade etti. Eroğlu, “Fiyatlarda yaşanan yüzde 100’lük artışa rağmen hammadde bulmakta zorlanıyoruz. Bu durum, üretime ağır darbe vuruyor” dedi.

İç pazara öncelik

2020 eylül - kasım döneminde ham madde üreten global firmaların çeşitli gerekçelerle üretimi kıstığını belirten Eroğlu, “Belçika merkezli AB plastik üreticilerinin yayınladığı Küresel Hammadde Arzı Raporu’nda, son 3 aya ilişkin üretim grafiklerine göz atınca, hammadde tiplerindeki duruşun zirveye çıktığını gözlemliyoruz. Hammadde tiplerine göre duruşları gösteren grafiklere göre en fazla kısıntı PVC’de gerçekleşti. Ardından sırasıyla polipropilen, polistiren ve alçak yoğunluklu polietilende üretim kısıntıları dikkat çekiyor” diye konuştu. Eroğlu, şöyle devam etti:

“İç pazarda plastik hammaddeye talep var. Bu nedenle yerli üreticinin, yurtiçinde fiyatların daha da tırmanmasını sağlayacak ihracat stratejisini gözden geçirmesi gerekiyor. Nitekim AB ülkelerindeki ana hammadde üreticileri, arz sıkıntısı yahut fiyat artış dönemlerinde önceliği kendi iç piyasalarına veriyorlar. Dolayısıyla Türkiye’deki sanayiciler olarak bizlerin de yerli hammadde üreticisinden aynı yaklaşımı bekliyoruz.”