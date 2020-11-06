Polimere proje bazlı devlet yardımı geldi

“Bursa İlinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Yürek Polimer tarafından Bursa’da yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırımı, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Eylülde başlayan yatırım 5 yıl içinde tamamlanacak, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Sabit yatırım tutarı 595 milyon 636 bin 178 lira olarak öngörülen proje sonunda 505 ilave istihdam ve 10 nitelikli personel çalıştırılması planlanıyor.

Neler yapılacak?

Yatırım süresi sonunda yılda 129 bin 600 ton polimer/cips üretimi hedefleniyor. Yatırım projesine gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (Vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 85, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 7.5 milyon lira), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 40 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si), yatırım yeri tahsisi sağlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak.