Polis Nasıl Olunur? Polis Olmanın Şartları - 2020

Polis olmak için öncelikle belirlenmiş kriterler doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavı geçmeli; ardından fiziki yeterlilik sınavını da geçmelisiniz. Daha sonra verilen belli bir eğitimden geçerek polis mesleğini icra etmeye başlayabilirsiniz.



Polis Nasıl Olunur?



Polislik eğitimi farklı kategoriler doğrultusunda verilmektedir. Bu kategoriler lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları olarak değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak 6 ay ila 2 yıl arasında farklı süreler doğrultusunda polislik eğitimi verilir.



- Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) ile 6 ay eğitim,

- Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ile 2 yıl eğitim,

- Polis amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ile 11 aylık eğitim,



Bu kurumlardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanını elde edebilirsiniz. Tabii bu konuda Polis olmanın şartları eğitim kurumunun kriterlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu kriterleri taşıyan hem kız hem de erkek adaylar yapılan sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak ayrılır. Herhangi bir sebepten dolayı asil olarak sürece devam ettirmeyen kişilerin yerine yedeklerden alım yapılır.



Polis Olmanın Şartları - 2020



2020 yılı için özellikle Emniyet Teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği kapsamında değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan değişiklik ile sağlık kurulu raporunda değişiklik yapıldı. Polis okullarından mezun olup ilk defa polislik mesleğini icra edecek kişiler, A-B-C- dilim şartlarını taşıyan kişiler buna göre sınıflara ayrılarak hizmet edecekleri yerlere atanacaklar. Onun dışında belli başlı polis olma şartları 2020 yılı içinde geçerliliğinin sürdürüyor.



- T.C. vatandaşı olmak.

- Lise, Lisans ve ön lisans mezunu olmak.

- Yurtdışı okullardan mezun olan kişiler için denklik belgesi.

- Gerekli KPSS taban puanı geçmek.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- 30 yaşından gün almamış olmak.

- Fiziki şartlarda aranan nitelikler arasında erkek 167 cm, kadın adayların ise 162 cm’den uzun olması.

- Tüm adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşıması, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması ve herhangi bir yüz kızartıcı ceza almış olmaması gerekiyor.