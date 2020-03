Portakal ile limon pazarın yıldızı oldu

Koronavirüs salgınına yönelik önlemlerle büyük şehirlerde meydanlar tenhalaşırken vatandaşın günlük ihtiyaçlarını karşıladığı marketler ve semt pazarları hala rağbet görüyor. Uzmanların günlerdir yaptığı uyarıları dikkate alan vatandaşların yoğun talep gösterdiği üç ürün var: Bağışıklığı güçlendiren C vitamini depoları portakal ve limon ile temizlik için sabun.



Makarna hâlâ revaçta



Dün öğle saatlerinde ülke çapında yaygın bir discount marketin İstanbul’daki bir şubesinde alışveriş yaparak tüketicilerin eğilimlerini inceledik. Markette hafta içi sıradan bir günde olabilecek kadar tüketici bulunuyordu. Üstelik bazıları çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkmayı tercih etmişti. Market görevlisi, boşalan makarna rafına depodan getirdiği paketleri yerleştiriyordu. Sebze - meyve reyonunda portakal ve limon kasaları boşalmıştı.



Sabun yok satıyor



Sabun rafında sadece birkaç kalıp beyaz sabun kalmıştı. Sıvı sabun, el sabunu, banyo sabunu… Tüketiciler buldukları her türü sepete atıyordu. Antibakteriyel jel, tek kullanımlık eldiven gibi ürünler kalmamıştı. Ev temizliğinde kullanılan sünger gibi gereçlerle temizlik ürünlerine de ilgi vardı.



Önce onu alıyorlar



Akşamüstü gittiğimiz semt pazarında normale göre yoğunluk azalmış olsa da pek çok vatandaş haftalık alışveriş rutinini sürdürüyordu. Pazarın yıldızı portakal ve limondu. Portakal tezgahlarının çoğunda ürün neredeyse tükenmişti. Limon ise 6 liradan başlayıp 10 liraya ulaşan fiyatına rağmen yoğun talep görüyordu. Bir pazarcı, “Bu hafta pazarda en çok satanlar portakal ve limon” derken, o sırada sohbet eden iki vatandaş pazara girer girmez önce portakal aldıklarından söz ediyorlardı.



Sarımsak 100 lira



Pazarda genel olarak fiyatlar, koronavirüs salgını öncesine göre pek değişmemişti. Bununla birlikte sarımsağın kilogram fiyatı 100 liraya çıkmıştı. Kimi tezgahlarda tanesi 5 liradan satışa sunuluyordu. Pazarcılar, sarımsak fiyatlarının neden bu kadar yükseldiğini şöyle açıkladılar:



“Sezonun sonu, memlekette sarımsak bitti bitecek. Gümrükler kapandı, İran’dan, Çin’den sarımsak gelmiyor. Biz şu anda Kahramanmaraş ve Gaziantep sarımsağı satıyoruz. Toptancıdan en ucuz 85 liraya alıyoruz.”



Turşu marketten pahalı

Son dönemde bağışıklığı güçlendirdiğine ilişkin haberlerle gündemde olan turşu da semt pazarının yükselenleri arasındaydı. Turşu tezgahı önünde yoğunlaşan vatandaşlar, pazarcının açıkta satışa sunduğu ürünlerden tek çeşit ya da karıştırarak satın alıyordu. Zincir marketlerde kapalı cam kavanozda markalı bir buçuk kilo karışık turşunun fiyatı 15 lira civarındayken, pazarda açıkta satılan turşunun bir kilosu 16 liraydı. Satıcı, “Fiyatınız markete göre yüksek, koronadan sonra mı arttı?” şeklindeki soruyu, “Biz sezonun başından beri bu fiyata satıyoruz” diye yanıtladı.

Oy korona korona



Semt pazarı gününde kurulmuş, vatandaş da alışveriş için pazarın yolunu tutmuştu ama her zamanki tadı, neşesi, enerjisi yoktu. Pazarcılarla vatandaşlar arasındaki o bildik indirim pazarlıkları yapılmıyordu örneğin. Herkes bir an önce alışverişini yapıp evine dönme çabasındaydı.



Her türlü güncel konuyu ürününü tanıtmak için tüketiciye seslenişlerine vesile eden pazarcılar da koronavirüsten hiç söz etmiyordu. Hiçbiri, “Koronayı eriten limon burada” demiyordu mesela… Hatta son günlerde Karadeniz havası şeklinde söylenen “Oy korona korona herkes girsin horona” türküsünü kendi kendine mırıldanan bir pazarcı göz göze geldiğimizde hemen susarak elmalarını dizmeye başladı.



Gün boyu nakit para alıp veren pazarcılarla pazara çıkmış vatandaşların bir kısmı plastik eldiven takmıştı. Bununla birlikte maske takan pazarcı yoktu. Vatandaşların da çok küçük bir bölümü maske kullanıyordu.









‘TMO stoklarında yeterli ürün var’



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu vurguladı. Bakan Pakdemirli, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere dikkat çekerken, “Bakanlığımız, Ticaret ve Sağlık Bakanlıkları ile koordineli bir şekilde gerekli tüm önlemleri almaktadır. Dünyada koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı tarihten itibaren olası senaryolar üzerinde çalışarak gerekli tedbirleri haftalar öncesinden almaya başladık. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şuan için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir” dedi.



Pakdemirli ayrıca TMO’nun, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edeceğini kaydetti. Bakan Pakdemirli, TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimek ürünlerinin toptan satışların yanı sıra tüketicilerin uygun fiyatla tüketebilmesini teminen ülke genelindeki yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satıldığını, ayrıca https://www.epttavm.com’dan da ürünlerin temin edilebildiğini hatırlattı.