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30.01.2021 - 11:46 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Portakal satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, portakal satışı yapılacağı açıklandı.

Portakal satışı yapılacak

2021 yılı istihsali 15.920 Ağaç Portakal ( Valencia ) çeşidi  (Tahmini 1.925.000 kg.) toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak Açık Artırma Usulü ile satılacak.

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