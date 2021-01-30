Portakal satışı yapılacak

2021 yılı istihsali 15.920 Ağaç Portakal ( Valencia ) çeşidi (Tahmini 1.925.000 kg.) toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak Açık Artırma Usulü ile satılacak.
Detaylar için tıklayınız
Eşi üzerine kaynar su dökmüştü! 'Kızım bana abla diyor'Konya'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Ali Ay'ın (28), 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte üzerlerine sıcak su dökerek haşladığı Rukiye Ay (23), ''Kızım yaşadığı travma ve benim bir süre hastanede kalmam nedeniyle beni unutmuş. Bana 'abla' diyor. Yanık nedeniyle vücudumdaki acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor, 'Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor" dedi.