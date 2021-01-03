03.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Portakalın fiyatı geçen ay ucuzladı
İstanbul Ticaret Odası’nca (İTO), kentte aralıkta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 36.49 ile taze fasulye olduğu bildirildi. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 106’sının perakende fiyatı artarken, 22 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı
Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 36.49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 26.88 ile kabak, yüzde 26.15 ile yeşil soğan, yüzde 20.75 ile karnabahar oldu.
Geçen ay portakal yüzde 17.48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürün ve hizmetler, yüzde 16.48 ile otel oda konaklama ücreti, yüzde 11.22 ile limon oldu.
Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.