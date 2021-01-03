Portakalın fiyatı geçen ay ucuzladı

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 36.49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 26.88 ile kabak, yüzde 26.15 ile yeşil soğan, yüzde 20.75 ile karnabahar oldu.

Geçen ay portakal yüzde 17.48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürün ve hizmetler, yüzde 16.48 ile otel oda konaklama ücreti, yüzde 11.22 ile limon oldu.