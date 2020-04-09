Potansiyelin büyüklüğü BES’in önemini artırıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ülkemizin tasarruf araçlarının başında geldiğini ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, Yeni Ekonomi Programı’nın çizdiği yolda atılacak tamamlayıcı adımlarla 2020 yılında da pozitif yönde ivmesini sürdüreceğini belirtti. Sağlam, BES’in ülke ekonomisine katkı sağlayan çok önemli bir tasarruf aracı olma yolunda ilerlemeye devam edeceğini dile getirdi. BES’te, 2020’nin ilk ayı itibarıyla toplam katılımcı sayısının 7 milyona yaklaştığı bilgisini veren Sağlam, “BES uzun vadede güvenilir bir tasarruf aracı” dedi.