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    HaberlerEkonomi Haberleri Potansiyelin büyüklüğü BES’in önemini artırıyor
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    09.04.2020 - 07:00 |

    Potansiyelin büyüklüğü BES’in önemini artırıyor

    Bireysel Emekliliğin 2003 yılından bu yana yoluna devam ettiği ülkemizde emeklilik fonlarının GSYİH’ye oranı henüz %2 seviyesinde olsa da, potansiyelin büyüklüğü bu alanda atılacak adımları daha da önemli kılıyor.

    Potansiyelin büyüklüğü BES’in önemini artırıyor

    Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ülkemizin tasarruf araçlarının başında geldiğini ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, Yeni Ekonomi Programı’nın çizdiği yolda atılacak tamamlayıcı adımlarla 2020 yılında da pozitif yönde ivmesini sürdüreceğini belirtti. Sağlam, BES’in ülke ekonomisine katkı sağlayan çok önemli bir tasarruf aracı olma yolunda ilerlemeye devam edeceğini dile getirdi. BES’te, 2020’nin ilk ayı itibarıyla toplam katılımcı sayısının 7 milyona yaklaştığı bilgisini veren Sağlam, “BES uzun vadede güvenilir bir tasarruf aracı” dedi.

    Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
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