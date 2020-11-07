Prefabrik evlere talep arttı! Telefonlar susmuyor

İzmir’de yıkılan binaların enkazları kaldırıldı. Ama binlerce vatandaş için korku dolu günler bitmedi. Evi hasar görenler ya da deprem korkusu yaşayanlar yüksek katlı binalara girmekten çekiniyor. Havaların da soğumasıyla birlikte yeni bir çözüm arayan vatandaşlar prefabrik yapıları tercih ediyor. Arsası olanlar prefabrik yapılar için siparişi verirken, kimileri de uygun arsa arıyor.

TELEFON SUSMUYOR

İzmir Bornova’da prefabrik yapı üreten firmanın sahibi inşaat mühendisi Selen Aydemir son birkaç gündür telefonların susmadığını söyledi. Arsası olan vatandaşın ilk aklına gelen seçeneğin prefabrik yapılar olduğunu belirten Aydemir, “Firmamız ayda 4-6 ev yapardı, bu hafta ise 16 sipariş geldi. Evin imalatı dışında kurulumu da bize ait ve daha çok Urla, Çeşme, Torbalı ve Foça’ya teslimat yapıyoruz. Deprem ve yangın güvenli evlerde 1+1 fiyatları 30 bin liradan başlıyor” dedi.

3 GÜNDE 3 KAT ARTIŞ

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre İzmir Menderes’te prefabrik yapı üreten firma sahibi Ahmet Demirel yaşanan deprem korkusundan sonra evinde hasar olanların oldukça temkinli olduğunu ve bu nedenle prefabriklere talebin arttığını dile getirdi. Metrekare fiyatlarının bin ila bin 500 lira arasında değiştiğini belirten Demirel, “Arazi sorunu olan ya da maddi olarak zorlananlar 2-3 aile birleşip bu yolu seçiyor” dedi. İzmir Kemalpaşa’da prefabrik ve çelik yapı üreten firmada çalışan mimar Deniz Dokuyucu talebin son 3 günde 3 kat arttığını söyledi. Dokuyucu, “Arsası olan, köylerde ailelerine ait yer olanların ilk aklına prefabrikler geldi. Hızlı ve daha uygun maliyetli ev isteyen prefabrik yapıyı isterken, daha uzun ömürlü isteyenler çelik yapıları seçiyor. 100 metrekare prefabrik bir ev ortalama145 bin lirayken çelikte bu 235 bin liraya çıkıyor. Seferihisar, Urla, Foça’ya kurulum yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İLK SORU: GÜVENLİ Mİ?

Menderes’te faaliyet gösteren firma sahibi Sinan Kilci arsa sahiplerinden yoğun talep aldıklarını, vatandaşın ilk sorusunun ise ’Ne kadar güvenli’ olduğunu söyledi. Kilci, “Bir haftada 17 ev yaptık. Bu normalde 2-2.5 aylık iş. Hem prefabrik hem de hafif çelik tercih ediliyor. Geçmişte yaptığımız hafif çelik yapıları deprem sonrası test ettirdik, hasar yok. Aklında soru işareti olanlara bu evleri gezdiriyoruz. Şuan Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Kemalpaşa’dan talep fazla” dedi. Maliyet avantajı nedeniyle bir dönem hobi bahçelerine yoğun talep olduğunu ancak bu yapılara yasak geldiğini hatırlatan Kilci, “Hobi bahçelerine ev yapanların hepsi şimdi o evlerde. Evet yasak ama can korkusu bunu dinlemez” dedi.

EV YAPACAK ARSA SORUYORLAR

İzmir Foça’da emlak danışmanlığı yapan Devran Gök Özerk ve Raziye Meriç deprem sonrası arsa ve arazi talebinin arttığını söyledi. Pandemi döneminde artan talepten sonra depremin de önemli bir etki yarattığını dile getiren Özerk, “Son 3 günde talep yüzde 50 arttı. Kurumsal yatırımcılar olmadığı için küçük metrekareler isteniyor. Arayanlar ‘bana 500 metrekare ile 2 dönüm arası bir yer gerek. İçine prefabrik koyarım sonra da ev yaptırırım’ diyor” şeklinde konuştu. Özerk Foça’da arazilerin dönüm fiyatının 100 bin lira ile 250 bin lira, arsa dönüm fiyatlarının da 400 bin lira ile 900 bin lira arasında değiştiğini söyledi. İzmir Urla’da emlak danışmanlığı yapan Mehmet Hakan Çelik, depremden sonra arsa taleplerinde artış yaşandığını, bunun önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. Çelik, “Müstakil evlere ve hazır prefabriklere de talep çok. Ama ağırlık arsa ve arazide. Urla’da arsada metrekare fiyatı bin liradan başlarken merkeze uzak köylerde metrekaresi 300-400 liraya tarla satılıyor” diye konuştu.

PARASI OLAN VİLLA, OLMAYAN AZ KATLI İSTİYOR

İzmir Çiğli’de emlak ofisi sahibi Özgür Tol, yaşanan depremden sonra kira fiyatlarının arttığını söyledi. “Ev sahipleri kiraya ortalama 500 lira zam yaptı” diyen Tol, “Depremde evi hasar görenler de yüksek binada yaşayanlar da yeni ev arıyor. Vatandaşın ilk tercihi müstakil ev. Ama bu maddi olanaklara bağlı. İmkanları daha sınırlı olan da güvenli apartman istiyor. Bizi arayanlar ‘en çok 4-5 kat olsun’ diyorlar. Bu dönemde zam yapan ev sahipleriyle çalışmıyoruz ve depremzededen komisyon almıyoruz. Ama İzmir’de durumu fırsata çevirenler de var” ifadelerini kullandı. Son günlerde arsa arayışının da arttığını belirten Tol, “Vatandaş prefabrik ev ya da kendi yaptıracağı ev için uygun arsa peşinde. Ofisimizi arayanlar oldukça fazla. Aile ya da arkadaşlar ortak alıp yapmak da istiyor. Foça, Sasalı, Seyrek, Urla, Kemalpaşa, Kaynaklar tercih ediliyor. İzmir’de arsa fiyatları yüksek olduğu için hobi bahçeleri öne çıkıyor. Ancak burada kamunun getirdiği yasak endişe veriyor. Vatandaş acaba ev yapsam yıkarlar mı diye kaygı duyuyor” şeklinde konuştu.