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    HaberlerEkonomi Haberleri Profilo’da yeniden yapılanma tamam
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    11.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Profilo’da yeniden yapılanma tamam

    Profilo Grubu Haziran 2020 itibarıyla, tüm kreditörlerine olan kredi borçlarını yeni ödeme plan ve şartlarına bağlayarak sürdürülebilir bir bilanço yapısına sahip oldu. Bu süreçte Profilo Grubu’nun finansal yeniden yapılandırma projesinin danışmanlığını Servo Capital Advisors gerçekleştirdi.

    Profilo’da yeniden yapılanma tamam

     

    Yapılandırma projesini gerek grup, gerekse ülke olarak içinden geçilen zor süreçte tamamladıklarını belirten Profilo Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dani S. Acıman, “Hem yapılandırmaya katılım sağlayan kreditörlere bu süreçte göstermiş oldukları esneklik için, hem de Servo Capital Advisors’a süreç boyunca sağladıkları destek ve danışmanlık hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

    Hem Profilo Grubu’na, hem de kredi verenlere değer yaratmayı hedeflediklerini belirten Servo Capital Advisors Yönetici Ortağı Kaan Kiziroğlu da şu bilgileri verdi:

    Çoklu çözüm

    “Borca karşılık varlık takası, minimum nakit faiz ödemesi, nakit olmayan faizin anaparaya eklenmesi, teminat boşaltılması, ek teminat verilmesi, kredi anapara ödemelerinin grup nakit akımına uygun şekilde ve bir kısmının balon ödeme şeklinde vadelendirilmesi gibi çeşitli çözümler geliştirdik. Finansal yapılandırmadan sorumlu takımımızla borç yapılandırma süreci boyunca grubun nakit akışının takibi, yönetimi ve ek finansman temini, varlıklarının satışı ile nakit temini konularında da destek sağladık.”

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