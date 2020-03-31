PTT 2 milyon ihtiyaç sahibine biner lira ödemeye yarın başlayacak

Ekinci, PTT olarak geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyaya yayılan yeni Kovid-19 salgını nedeniyle kurum olarak yaptıkları yeni düzenlemeri AA muhabirine anlattı.

Başmüdür Selahattin Ekinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner lira tutarındaki ödemelerini yarından itibaren PTT şubelerinden ve ATM'lerden vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Ödeme tarihlerinin ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendiğini dile getiren Ekinci, "Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar yarın, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini alacak." diye konuştu.

PTT şubelerindeki yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı kanun kapsamındaki yardım ödemelerinin öne çekildiğini aktaran Ekinci, "Böylece işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlanmıştır. Bu kapsamda PTT'de hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerimizin işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplarına yatıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükselttik"

Ekinci, müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğinin altını çizmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz. İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde şubelerde misafir ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi yapmayı sürdüreceğiz."

Selahattin Ekinci, ayrıca şubelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükselttiklerini de ifade etti.

PTT şubelerinde koronavirüs önlemleri

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana PTT olarak, gerekli tedbirleri aldılarını vurgulayan Ekinci, tüm PTT iş yerlerinde, dağıtım ve servis araçlarında, müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yaptıklarını, müşterilerin ve personelin sağlığını koruduklarını dile getirdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uyguladıklarının altını çizen Ekinci, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Kovid-19 salgınına karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz."

Ekinci, vatandaşlara bir de hatırlatmada bulunarak, "Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerinizi PTT iş yerlerimize gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz." dedi.