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    HaberlerEkonomi Haberleri PTT günlük para çekme limitini yükseltti
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    30.04.2020 - 09:05 |

    PTT günlük para çekme limitini yükseltti

    PTT, corona virüsü ile mücadele kapsamında daha önce 3 bin TL'ye çıkardığı günlük para çekme limitini 5 bin TL'ye yükseltti.

    PTT günlük para çekme limitini yükseltti

    PTT'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

    "PTT olarak corona virüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkardık.

    Para çekme işleminizi, PTTKart’ınız ile tüm kamu ATM’lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, PTT ATM’lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL’den 3 bin TL’ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz."

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