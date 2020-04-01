PTT önünde yoğunluk; 'sosyal mesafe'ye uymadılar

PTT şubeleri önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti. E

Esenyurt, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da PTT Şubeleri önünde oluşan kalabalıkta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Gaziosmanpaşa PTT şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, "Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim eve çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.

'TEK TEK ALIYORLAR İÇERİ'

Hatice Boğuç ise, "Sabahtan beri burada bekliyorum, bir yardım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Tek tek alıyorlar içeri" şeklinde konuştu.