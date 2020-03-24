BİST87.7804,19EURO7,050,20USD6,50-0,99ALTIN333,081,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi
    ABONE OL
    24.03.2020 - 13:01 | | AA

    PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi

    Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT AŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, maaşını şirketten alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerinin paralarını konutlarına kadar ulaştıracak.

    PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi

     

    PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket Kovid-19 salgına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, PTT AŞ'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.

    e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek.

    Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.

    Sosyal yardım ödemeleri ATM’lerden kolayca alınacak 

    Öte yandan, sosyal yardım ödemeleri alan müşteriler, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'leri ve kamu bankası ATM'lerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

    Ayrıca, PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılacak.

    Tepki çeken görüntüler sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamaSosyal medyada dün akşam yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekmişti. İçişleri Bakanlığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Komşuluk ilişkilerine 'corona' tedbiri

    Komşuluk ilişkilerine 'corona' tedbiri

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Sıradaki Haber