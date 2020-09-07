07.09.2020 - 16:19 | | AA
Putin ve Kral Selman petrol piyasalarını görüştü
OPEC anlaşmasının çöküşünden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan temsilcileriyle müzakere etmeme kararı almıştı. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Kral Selman, görüşmede petrol piyasalarına dair görüş alışverişinde bulundu. Putin ve Kral Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler arasında yürütülen iş birliğine dair memnuniyetlerini dile getirirken, bu alanda yakın iş birliğinin devam edeceğini teyit etti.
Rusya tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ortak üretimine dair konuların da ele alındığı görüşmede, salgına ve salgının küresel ekonomiye etkilerine karşı atılabilecek ortak adımlar da istişare edildi.
Sosyal medya fenomenine ikinci maymun operasyonuİstanbul'da geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonla, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla makak cinsi bir maymunu kaçak yollarla yurda sokup izinsiz şekilde sahiplenip beslediği belirlenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi' ye polis tarafından ikinci maymun operasyonu yapıldı. “Maymunum ‘Koko’yu geri aldım’ diyen İzgi’nin kaçak yollarla farklı bir maymun edindiğini tespit eden polis, ikinci maymunu da düzenlediği baskınla İzgi'nin elinden alıp korumaya aldı.