PVC kimyasallarında dünyanın en büyüğü

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Pandemi sürecini OYAK için kararlılık dönemi olarak görüyoruz. Bu süreçte daha verimli ve daha rekabetçi bir yapı kurmak için güçlerimizi birleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de pazar lideri olan Akdeniz Kimya ile beş kıtada faaliyet gösteren Chemson’ı birleştirerek dünyanın en büyük PVC stabilizatörü şirketi olduk. 500 milyon dolarlık satış hacmiyle kombine bir şirket olduk. Amacımız, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle 750 milyon dolarlık bir hacim yaratmaktır. Bu yeni yapı sayesinde, Avrupa’dan Afrika’ya, Amerika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Avustralya’ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket haline geldik” dedi.

Yeni ürünler

Erdem, Akdeniz Chemson’u hali hazırdaki ürün gruplarının yanı sıra, farklı sektör ve pazarlar için de yeni ürünler geliştirip üretecek bir şirkete dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdem, “Birleşme, bizi dünya liderliğine taşıyacak, kimya alanında yeni ürün ve sektörlere giriş için de bir platform olacak. Sadece PVC katkı malzemeleri üreticisi olarak kalmayıp; tarım, yapı ve ambalajlama endüstrileri için özellikli kimyasallar üretmeyi hedefliyoruz. Kullandığı ham maddelerin birçoğunu kendi bünyesinde üreten ilk ve tek kuruluş olan Akdeniz Chemson’un, farklı coğrafyalara yayılan faaliyetlerini daha da genişletmek ve gelecek vizyonumuzla sektöre öncülük etmek için çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.