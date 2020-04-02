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    HaberlerEkonomi Haberleri QNB Finansbank açıkladı! 10 milyon lira ayırdı...
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    02.04.2020 - 12:58 |

    QNB Finansbank açıkladı! 10 milyon lira ayırdı...

    QNB Finansbank, sağlık sistemine destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.

    QNB Finansbank açıkladı! 10 milyon lira ayırdı...

    QNB Finansbank, COVİD 19 salgını nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.

    QNB Finansbank’tan yapılan açıklamada, Türkiye bankacılık sektörünün, salgından etkilenen birey ve kurumlara destek olmak üzere bir dizi uygulamayı hayata geçirdiği, ülke ekonomisi ve sağlık sisteminin ihtiyaçları için de üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığının altı çizildi.

    Açıklamada QNB Finansbank’ın COVİD 19 Salgını ve etkileri ile mücadele için 10 milyon TL ayırdığı bildirildi.

      Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Corona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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