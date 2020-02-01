QNB Finansbank’ın net kârı 2.6 milyar TL oldu

31 Aralık 2019 itibarıyla bankanın toplam aktifleri 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 181 milyar 681 milyon TL’ye ulaşırken, net kredileri yüzde 18 artarak 110 milyar 683 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 20’lik artışla 100 milyar 219 milyon TL’ye yükseldi.

Katkı sürecek

Toplam öz kaynaklar 2018 yıl sonuna göre yüzde 15 artarak 16 milyar 685 milyon TL’ye ulaşırken, bankanın 31 Aralık 2019 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15,73 olarak gerçekleşti. Bankanın 2019 yılı net karı da 2 milyar 622 milyon TL seviyesinde kayıtlara geçti.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu şu açıklamayı yaptı:



“Bankanın toplam aktiflerinde ve özkaynaklarında gerçekleşen artışlarla başarılı bir yıl geçirdik. Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı kaynak 147 milyar TL’ye ulaştı. Sürdürülebilir gelir kaynaklarına yönelerek sektör genelinin üzerinde bir kredi büyümesi sağladık. Türkiye ekonomisi ve sektörümüze katkımızı sürdüreceğiz.”