Rafta ürün çok fiyatta sorun yok

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem maskeler ve diğer sağlık malzemeleriyle, hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirterek, “Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah (dün) itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizde de gıda fiyatları konusunda olağan dışı bir artış yok” dedi.



Pekcan, dün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de koronavirüs için bütün önlemlerin alındığını söyledi. Pekcan, “Ancak dün (önceki gün) gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden buna gerek hissetti, anlamadık. Gıda Perakendecileri Derneği de açıklamada bulundu. Herhangi bir ürün stokunda ve personelde eksikliğimiz yok dediler” ifadelerini kullandı.



Bakanlık olarak maskedeki fiyat artışına yönelik ciddi çalışma yürüttüklerini hatırlatan Pekcan, geçen hafta 13 firmanın ürününün denetim altına alındığını, 9’una ceza kesildiğini, bu cezaları 10 kata kadar artırma yetkilerinin olduğunu dile getirdi.



Gereği yapılır



Pekcan, Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına son 2 günde 5 bin 170 şikayet geldiği bilgisini vererek, “Şikayetleri yapanlara teşekkür ediyorum, hepsine tek tek dönüş yapacağız” diye konuştu.



Maske ve bazı tıbbi teçhizatın ihracat izinlerini Sağlık Bakanlığı’nın ön iznine tabi tuttuklarına dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’de 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum.



Dolayısıyla biz burada yetkilerimizi kullanarak gerekirse haksız fiyat artışları konusunda Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız. Türk Ceza Kanunu’nun 237’nci maddesi fiyatları etkileme, 238’inci maddesi kamuya gerekli ürünlerin yokluğuna neden olma, 240’ıncı maddesi mal veya hizmet satışından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlamıştır.



Öncelik vatandaşın



Biz kendi yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyor ve idari cezaları kesiyoruz. Bundan böyle bu bilgileri savcılıkla da paylaşıyor olacağız. Firmalarımıza öncelikle iç piyasaya talep ölçüsünde gerekli malzemenin temin edilmesi konusunda bir kez daha sesleniyorum, biz firmalarımızın ihracatını her zaman destekledik, destekliyoruz ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı.”



İnternette Fahiş Fiyata Yeni Ceza



Bakan Pekcan, Reklam Kurulu’nu kısa süre önce topladıklarını anımsatarak, “Reklam Kurulu bu ay ikinci kere toplantı yapacak. 1995’ten beri kurul ilk defa olağanüstü toplanacak, gereğini yapacağız” dedi.



Halkın rahat olması gerektiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:



“Panik yapacak bir durum yok. Türkiye bu işi Sağlık Bakanımız’ın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Yeter ki kişisel temizliğimize dikkat edelim.”



Pekcan e-ticarette gelen şikayetleri ise değerlendireceklerini bildirdi.



Yer sağlayıcı sorumlu



Pekcan, Reklam Kurulu’nun 19 üyesi bulunduğunu, 2’sinin bakanlık temsilcisi olduğunu, diğer üyelerin sivil toplum kuruluşları ile medya üyelerinden oluştuğunu belirterek, “Şikayet başvurusu aldığımız ve tespit ettiğimiz süreçte firmaların 14 günlük savunma hakkı var. Biz 14 günlük süreci dikkate alarak toplantıyı 25 Mart’a çektik. Normalde nisan sonlarına doğruydu, bu ay bir toplantı yapmıştık, ikinci toplantıyı daha yapıyoruz” dedi.



Pekcan, denetimlerinin dezenfektan, kolonya ve gıdada her türlü malzemeyi içerdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



“Bana gelen bilgilere göre, gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulaması market zincirlerinde yok. İnternette yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili gereğini yapacağız.

Perakende marketlerde ne yapıyorsak internet yer sağlayıcılarında da aynı şeyi yapıyoruz. Aynı cezalar onlar için de geçerli.”



Uzman ekip hat başında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri almak üzere “VİMER-189” ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdi. Bakanlık vatandaşın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili sürecin yasal işlem başlatılmak üzere yakından takip edildiğini vurguladı.