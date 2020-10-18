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    HaberlerEkonomi Haberleri Rahmi Koç’un Kovid-19 testi pozitif çıktı
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    18.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Rahmi Koç’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu bildirildi.

    Rahmi Koç’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un 16 Ekim’de hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurduğu belirtilerek, yapılan incelemede Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Koç’un sağlık durumunun iyi olup, hastanede tedbir amaçlı izlendiği bildirildi.

    Öte yandan edinilen bilgiye göre, 90 yaşında olan Rahmi Koç’un 9 Ekim’deki doğum günü için düzenlenen organizasyonda virüsü almış olabileceği ifade ediliyor.

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