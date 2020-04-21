Ramazan ayı erzak kolileri satışta

Ramazanda gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri, tüketicilerin bu ayda en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşuyor.

Zincir marketler ramazan erzak paketlerini, değişik içerik ve fiyat seçenekleriyle müşterilerine sunuyor.

Perakendeciler ramazana hazır

CarrefourSA farklı seçeneklerle hazırladığı ramazan kolilerini, 49,90 lira ile 149,90 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 erzak paketi hazırlayan CarrefourSA, farklı talepleri karşılamayı hedefliyor.

İftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan koliler, temel gıda maddelerinden oluşuyor. Fiyatı 49,90 lira olan "Klasik Ramazan Kolisi"nde 15 ürün yer alırken, 79,90 lira değerindeki "Süper Ramazan Kolisi" 22 ürün içeriyor. 26 ürünün sunulduğu "Mega Ramazan Kolisi" 99,90 liradan, 35 ürünün yer aldığı "Lüks Ramazan Kolisi" de 149,90 liradan satılıyor.

Ramazan kolisi alan CarrefourSA müşterileri, yüzde 46’ya varan tasarruflu alışveriş imkana erişebiliyor. CarrefourSA, Ramazan kolileri için online marketi CarrefourSA.com üzerinden de sipariş alıyor.

Ramazan kolileri tasarruflu alışveriş sağlıyor

Migros ise 13 üründen oluşan Bereket kolisini 44,90 TL, 22 ürünlü Lezzet kolisini 79,90 TL ve 31 ürünlü Ziyafet kolisini ise 109,90 TL’den müşterilerine sunuyor. Kolilerin içeriğindeki ürünleri tek tek almak yerine, Ramazan kolisi alan Migros müşterileri yüzde 45’e varan tasarruf sağlıyor. Migros’un hazırladığı koliler Sanal Market üzerinden de alınabiliyor.

Bu arada, Migros Sanal Market’ten verdikleri siparişleri ücretsiz olarak teslim alan 60 yaş ve üstü müşteriler, ramazan ayı için hazırlanan gıda kolisi siparişlerini, kendileri için özel olarak hizmete açılan 0850 955 24 65 numaralı telefondan da verebilecek.

Metro Toptancı Market'te ise ramazan kolileri için 4 seçenek bulunuyor. Bu paketlerin 13 çeşit içereni 63,90 lira, 21 çeşit içereni 106,90 lira, 22 çeşit ürün içereni 139,90 liradan ve 7 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 63,90 liradan raflarda yerini aldı.

Marketler, ramazan kolilerinin yanı sıra hediye çeki imkanı da sunuyor

Yardımlaşma ve paylaşmanın öne çıktığı ramazan ayında marketler, geleneksel ramazan kolilerinin yanı sıra hediye çeki imkanı da sunuyor.

Ramazanda başkalarının sofralarına da lezzet ve bereket katmak isteyen müşteriler, Migros mağazalarında bulunan HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en az 5 TL, en fazla 500 TL yükleyerek diledikleri kişilere hediye edebiliyor. Migros mağazalarındaki tüm ürün alışverişlerinde geçerli olan HediyeM kartlar tekrar tekrar doldurularak kullanılabiliyor.

Şok Hediye Kartları 25 TL, 50 TL, 100 TL alternatifleri ile Şok Market kasalarından temin edilebiliyor. Tütün ürünleri ve TL yüklemesi hariç tüm ürünlerin alışverişinde geçerli olan bu kartların içindeki bakiyenin kullanım süresi bir yıl oluyor. Yüklenen bakiye parça parça kullanılabiliyor. Şok Market ayrıca Kurumsal Kart imkanı da sunuyor.

A101 marketi ise 50, 100, 150, 200 TL’lik hediye çeki veya SMS ile telefona yönlendirilebilecek sanal çek imkanı sunuyor. Sevdiklerini veya ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek isteyenler, 2 yıl kullanım süresi olan bu çek ile de yardımlaşabiliyor.

BİM Hediye Kartları 50 TL, 100 TL limitli bakiyeli ve yüklenebilir bakiyeli seçeneklerden oluşuyor ve tüm mağazalarda geçerli oluyor. Yüklenebilir bakiyeli kartlara istenilen miktarda yükleme yapılabiliyor. Ayrıca BİM'in internet sitesinde isteğe göre ramazan paketi hazırlanabileceği belirtiliyor.

CarrefourSA da Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile sevdiklerine hediye almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.