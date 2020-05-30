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    30.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ramazanda en çok abur-cubur satıldı

    Ramazan ayı boyunca bakkal ve marketlerden yapılan alışverişin önceliği atıştırmalıklar oldu. Alışveriş torbasına en çok giren ürünler gazlı içecekler, yoğurt, zeytin ve sucuk olurken salgın döneminde en çok alınan makarna, un ve maya gibi ürünler Ramazan boyunca daha az satın alındı.

    Ramazanda en çok abur-cubur satıldı

    Bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını analiz eden Trendbox, İstanbul'da 1000'den fazla noktadan aldığı verilerle, koronavirüs salgını ile mücadele için evde geçirdiğimiz günlerin Ramazan alışverişlerine etkisini araştırdı.

    Araştırmaya göre Ramazan ayı boyunca (24 Nisan – 23 Mayıs) bakkal ve marketlerden yapılan alışverişte düşüş yaşandı. Her yıl Ramazan alışverişinde ön sıralarda olan tahin, pekmez, helva gibi ürünler bu kez sepete girmedi. Temel gıda alışverişlerinde de düşüş yaşandı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlerde kalmaya başladığımız mart ayı boyunca bakkal ve marketlerden yapılan stok alışveriş ile tüketiciler temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

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