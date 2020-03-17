Ray Sigorta’ya ‘memnuniyet’ ödülü

Sigorta sektörü, müşteri ilişkilerinin ve memnuniyetinin hayati önem taşıdığı sektörlerden biri konumunda. Ray Sigorta bu çerçevede son dönemde teknolojiye yaptığı büyük yatırımlar, çıkardığı yeni ürünler ve iş süreçlerine entegre ettiği yenilikçi uygulamalar sayesinde müşteri odaklılığını ciddi şekilde artırmış durumda. “Müşteri Dostu” şirket olma hedefi doğrultusunda Müşteri Memnuniyeti departmanının organizasyon yapısını da pazarlama fonksiyonu altında baştan sona yenileyen Ray Sigorta, çabalarının karşılıklarını görmeye başlıyor. Türkiye’nin ilk ve en büyük müşteri memnuniyeti platformu Şikayetvar.com’un müşteri deneyim endeksini ölçümleyen ülke genelindeki araştırmasına göre, hayat dışı sigortacılık kategorisinde Ray Sigorta ilk üç sırada yer alarak Şikayet Var A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Müşteri memnuniyeti ortalaması, müşteri teşekkür oranı ve şikâyet kapama süresi verilerinde büyük çıkış yakalayan Ray Sigorta’ya ödülü 6 Mart’ta gerçekleştirilen törende takdim edildi.

Güven bağını korumak

Bir şirketin en büyük sermayesinin güven ve müşteri memnuniyeti olduğunu dile getiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan “Sigortacılık yapısı gereği, müşteri ve sigorta şirketi arasında bir güven zemininin oluşturulmasını gerekli kılar. Aslında müşteriyle aramızda imzalanan bir güven sözleşmesi olan sigorta poliçelerinin değerini koruması için sigorta şirketlerinin müşterileri nezdinde oluşturdukları güven bağını korumaları son derece önemli. Sektörde başarıyı müşteri odaklı sigortacılık getiriyor” dedi. 2019’un müşteri memnuniyeti anlamında büyük atılımlar gerçekleştirdikleri bir yıl olduğunu ifade eden Erdoğan, “Çağrı merkezimizi daha müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırdık. Ayrıca, Müşteri Memnuniyeti departmanımızın organizasyon yapısını, süreçlerini ve yönetimini de revize ettik” ifadelerini kullandı.