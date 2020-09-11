Reaktör üretiminde son aşama

Rosatom’un mühendislik bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-Technology’den yapılan açıklamaya göre, şirket Volgodonsk’ta yer alan Atommash şubesinde Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktörün kabı, kapağı ve iç parçalarının kontrol montajına başladı.



90 tonluk kapak



Reaktör kapağı ve kabıyla beraber üretilen tüm iç parçaların montajlanabilme özelliğinin kontrol edildiği önemli bir işlem olan kontrol montajı, özel bir yer altı tezgah kesonunda gerçekleştiriliyor. Reaktör kazanının içine 73 ton ağırlığındaki karotiyer yerleştirilerek gerçekleştirilen montaj işlemleri kapsamında, sırasıyla 38 ton ağırlığındaki bir çekirdek bölme duvarı, 68 ton ağırlığındaki bir koruyucu boru ünitesi ve 90 ton ağırlığındaki bir reaktör kapağının montajı yapılıyor. Akkuyu NGS’nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010’da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.