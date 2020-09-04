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    HaberlerEkonomi Haberleri Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi
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    04.09.2020 - 14:51 | | AA

    Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi

    Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta TÜFE bazında 4,6 puan azalarak 63,71'e indi.

    Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 4,6 puan azalışla 63,71'e düştü. Endeks, temmuzda 68,31 düzeyinde bulunuyordu.

    Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 4,32 puan azalarak 77'den 72,68'e geriledi.

    Türk lirasının değeri, ağustosta 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 13,3 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 11,47 puan azaldı. 

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