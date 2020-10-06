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    HaberlerEkonomi Haberleri Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi
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    06.10.2020 - 15:02 | | AA

    Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi

    Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 1,59 puan azalarak 62,21'e indi.

    Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 1,59 puan azalarak 62,21'e düştü. Endeks, ağustosta 63,80 düzeyinde bulunuyordu.

    Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,26 puan azalarak 72,55'ten 72,29'a geriledi.

    Türk lirasının değeri, eylülde 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 14,75 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 11,33 puan azaldı. 

      Kolombiya'dan Türkiye'ye getirildi! Tam 228 kilo...Ambarlı Limanı’nda polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyonda yurt dışından gelen bir gemiden indirilen konteynerler içerisinde 228 kilo kokain ele geçirildi. Gübre çuvalları içerisine serpiştirilerek konteynerlara yüklendiği görülen uyuşturucuyla ilgili uluslararası bir şebekesinin Türkiye ayağında bulunan15 şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Dokuzu sevk edildiği mahkemece tutuklanan şebeke üyeleri arasında “Doktor” lakaplı bir İngiliz’in de bulunduğu öğrenildi.
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