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    HaberlerEkonomi Haberleri Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi
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    05.05.2020 - 15:39 | | AA

    Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi

    Reel efektif döviz kuru endeksi, nisanda TÜFE bazında 4,03 puan azalarak 68,88'e düştü.

    Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisan ayında bir önceki aya kıyasla 4,03 puan azalışla 68,88'e indi. Endeks, Mart 2020'de 72,91 düzeyinde bulunuyordu.

    Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 2,93 puan azalarak 78,81'den 75,88'e geriledi.

    Türk lirasının değeri, nisan ayında 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 3,86 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,91 puan azaldı.

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