Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisan ayında bir önceki aya kıyasla 4,03 puan azalışla 68,88'e indi. Endeks, Mart 2020'de 72,91 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 2,93 puan azalarak 78,81'den 75,88'e geriledi.

Türk lirasının değeri, nisan ayında 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 3,86 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,91 puan azaldı.