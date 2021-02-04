Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 3,97 puan artarak 66,28'e yükseldi. Endeks, Aralık 2020'de 62,31 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 5,13 puan artarak 73,50'den 78,63'e çıktı.
Türk lirasının değeri, ocakta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 9,43 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,52 puan azaldı.
Cenazeler karıştı! Koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındıGeçtiğimiz hafta Almanya’da hayatını kaybeden merhumlardan Mustafa Özdemir (70) ile Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazeleri yakınlara teslim sırasında karıştı. Defnedilmek için Türkiye’ye getirilip Trabzon’da toprağa verilen Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesi, mezar tekrar kazılarak geri çıkarıldı ve Elazığ'a gönderildi. Elazığ’da teşhis için morga giden Yıldırım’ın yakınları ise Özdemir, koronavirüsten öldüğü için karantinaya alındı.