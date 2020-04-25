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    HaberlerEkonomi Haberleri Reel kesim ve sektörel güven endeksleri geriledi
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    25.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Reel kesim ve sektörel güven endeksleri geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE, nisanda bir önceki aya göre 32.9 puan gerileyerek 99.7 seviyesinden 66.8’e düştü.

    Reel kesim ve sektörel güven endeksleri geriledi

    Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 36.3 puan azalarak 62.3 seviyesinde gerçekleşti.

    Salgının etkisi görülüyor

    Türkiye İstatistik Kurumu da nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Bu verilerde de reel kesim güveninde olduğu gibi Kovid-19 salgınının etkileri görüldü. Hizmet sektörü güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 50.1, perakende ticarette yüzde 26, inşaat sektöründe yüzde 42.2 azalış gösterdi.

     

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