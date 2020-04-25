Reel kesim ve sektörel güven endeksleri geriledi

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 36.3 puan azalarak 62.3 seviyesinde gerçekleşti.

Salgının etkisi görülüyor

Türkiye İstatistik Kurumu da nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Bu verilerde de reel kesim güveninde olduğu gibi Kovid-19 salgınının etkileri görüldü. Hizmet sektörü güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 50.1, perakende ticarette yüzde 26, inşaat sektöründe yüzde 42.2 azalış gösterdi.