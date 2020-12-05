Reform çalışması için 3. randevu

Elvan ile Gül’ün iş dünyasıyla görüşmelerinin üçüncüsü, MÜSİAD yönetimiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı. Toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu. Toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü.



Elvan ve Gül, iş dünyası görüşmeleri kapsamında daha önce TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle bir araya gelmişti. Elvan, Twitter hesabından görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanı’mız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Sosyal medya uyarısı geldi



Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığını bildirerek, “Sayın Bakanımızın banka ATM’leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir” uyarısında bulundu.



Söz konusu görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu vurgulanarak,

“Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır” ifadesi kullanıldı. Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı kaydedildi.