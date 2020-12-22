‘Reform ile fırsat penceresi açılır’

Öncelikle kısa vadede para ve maliye politikasının, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyeye getirmek için koordineli hale getirilmesinin önem arz ettiğinin altını çizen Baştuğ, enflasyonda öngörülebilirliğin artmasının ekonomik aktörlerin kararlarını daha optimize almasını sağlayarak sürdürülebilir bir büyüme yakalanabilmesi için ciddi katkı sunacağını kaydetti.

Baştuğ, kalıcı yabancı fon girişlerinin ekonominin tamamında daha sürdürülebilir büyüme için kaynak oluşturduğunu, bunun yatırımlarla desteklenmesinin büyüme potansiyelini artıracağını söyledi. Kısa vadeli dönüşüme ek olarak, daha orta ve uzun vadeye odaklanan reformların da bazı kırılganlıkları azaltmayı sağlayacağına işaret eden Baştuğ, “Tasarrufu artırıcı politikalar da tasarruf açığını ve dolayısıyla dışsal kırılganlıkları azaltacaktır. Bu noktada, yakın zamanda yapılan doğal gaz keşiflerini de destekleyici olan unsurlardan biri olarak görüyoruz” dedi.

Büyüme tahmini %5.5

Baştuğ, 2021 yılı hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Umuyoruz 2021, ülkemiz ve bankacılık sektörü için büyüme yılı olacak. Genel olarak hemfikir olunan yüzde 5-5.5 arası bir GSYH büyüme beklentisi var. Pek çok açıdan daha olumlu bir 2021 yaşayacağımızı umuyor ve bekliyorum” ifadelerini kullandı.