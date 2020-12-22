MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri ‘Reform ile fırsat penceresi açılır’
ABONE OL
22.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Reform ile fırsat penceresi açılır’

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2021’in, Türkiye ve bankacılık sektörü için büyüme yılı olabileceğini belirterek, son dönemde yapılan değişiklikler, sadeleşme ve normalleşme yolunda atılan adımlar ve reform çağrılarının, pandemi sonrası yeni düzende bir fırsat penceresi sunarak Türkiye’yi “cazip yatırım merkezi” haline getirebileceğini söyledi.

‘Reform ile fırsat penceresi açılır’

 

Öncelikle kısa vadede para ve maliye politikasının, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyeye getirmek için koordineli hale getirilmesinin önem arz ettiğinin altını çizen Baştuğ, enflasyonda öngörülebilirliğin artmasının ekonomik aktörlerin kararlarını daha optimize almasını sağlayarak sürdürülebilir bir büyüme yakalanabilmesi için ciddi katkı sunacağını kaydetti.

Baştuğ, kalıcı yabancı fon girişlerinin ekonominin tamamında daha sürdürülebilir büyüme için kaynak oluşturduğunu, bunun yatırımlarla desteklenmesinin büyüme potansiyelini artıracağını söyledi. Kısa vadeli dönüşüme ek olarak, daha orta ve uzun vadeye odaklanan reformların da bazı kırılganlıkları azaltmayı sağlayacağına işaret eden Baştuğ, “Tasarrufu artırıcı politikalar da tasarruf açığını ve dolayısıyla dışsal kırılganlıkları azaltacaktır. Bu noktada, yakın zamanda yapılan doğal gaz keşiflerini de destekleyici olan unsurlardan biri olarak görüyoruz” dedi.

Büyüme tahmini %5.5

Baştuğ, 2021 yılı hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Umuyoruz 2021, ülkemiz ve bankacılık sektörü için büyüme yılı olacak. Genel olarak hemfikir olunan yüzde 5-5.5 arası bir GSYH büyüme beklentisi var. Pek çok açıdan daha olumlu bir 2021 yaşayacağımızı umuyor ve bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Milliyet'te Gündem (22 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da şok görüntü! Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu

Son dakika... İstanbul'da şok görüntü! Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber