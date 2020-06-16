Rekabet Kurumu 14 aracı satışa çıkardı! İşte başvuru şartları...

Mülkiyeti Rekabet Kurumuna ait olan, Kurumun Ankara merkezinde bulunan 14 adet araç Rekabet Kurumu İhale Yönetmeliği’ nin 21’ inci maddesi uyarınca, önce kapalı teklif zarfı alınmak ve bilahare açık artırma usulü ile ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

İhale, Rekabet Kurumu İhale Komisyonunun huzurunda 30 Haziran 2020 günü saat 10.30’da yapılacak.

İlana ulaşmak için tıklayınız