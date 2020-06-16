16.06.2020 - 11:57 |
Rekabet Kurumu 14 aracı satışa çıkardı! İşte başvuru şartları...
Mülkiyeti Rekabet Kurumuna ait olan 14 araç satışa çıkarıldı. Satış ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...
Mülkiyeti Rekabet Kurumuna ait olan, Kurumun Ankara merkezinde bulunan 14 adet araç Rekabet Kurumu İhale Yönetmeliği’ nin 21’ inci maddesi uyarınca, önce kapalı teklif zarfı alınmak ve bilahare açık artırma usulü ile ihale yoluyla satışa çıkarıldı.
İhale, Rekabet Kurumu İhale Komisyonunun huzurunda 30 Haziran 2020 günü saat 10.30’da yapılacak.
Amerika ve Avrupa'da yoğun talep! Araçlar üzerinden geçtiği halılar...Manisa’nın Demirci ilçesinde dokunan dünyaca ünlü Türk halıları, yollara serilip üzerinden araçların ve insanların geçmesiyle birlikte eskitilerek antika görünümüne kavuşturuluyor. Oldukça ilginç bulunan bu yöntemle antika görünümü verilen halılar özellikle Amerika’ya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.