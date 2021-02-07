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07.02.2021 - 16:50 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Reklam panoları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; bilboard reklam panoları kiraya verilecek.

Reklam panoları kiraya verilecek

Rize Belediyesi Mülkiyetindeki/ hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere Rize Belediyesine ait reklam ünitelerinden 50 adet ışıklı billboard, 50 adet ışıksız billboard, 10 adet mega light, 3’ü hareketli 38’i sabit 41 adet raket ve 100 adet otobüs bekleme durağı reklam ünitelerine ilave olarak şartname dahilinde 10 adet otobüs bekleme durağı ve 1 adet çift yönlü ayaklı Led ekran yapımı şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale usulü ile 65.500,00 TL+KDV aylık muhammen kira bedeli ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

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