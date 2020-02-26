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    HaberlerEkonomi Haberleri Rekor! İstanbul'u 1 milyon kişi ziyaret etti
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    26.02.2020 - 19:36 |

    Rekor! İstanbul'u 1 milyon kişi ziyaret etti

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020'nin ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının 1 milyon 17 bin 34 kişi olduğunu bildirdi.

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre, 2020 Ocak ayı itibariyle İstanbul'a 1 milyon 17 bin 34 yabancı ziyaretçi geldiğini belirtti.

    Yerlika'nın paylaşımdaki videoda yer alan bilgilere göre, 2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 10,67 artış oldu.

    Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerden 1 milyon 14 bin 3 kişi hava yolunu, 3 bin 31 kişi deniz yolunu kullandı. Hava yolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 10,7'lik artış oldu.

    Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 72'si İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 27'si Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

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