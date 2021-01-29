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29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Renan Özyerli MSD EEMEA Başkanı oldu

125 yılı aşkın süredir hastalıklarla mücadele için yeni ilaç ve aşıların keşfedilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunan MSD, yeni Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) Bölge Başkanı’nı açıkladı.

Renan Özyerli MSD EEMEA Başkanı oldu

 

MSD Türkiye Bölgesi (Türkiye, Ukrayna ve BDT ülkeleri) Genel Müdürü Renan Özyerli, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla MSD EEMEA Bölge Başkanlığı görevine getirildi. Renan Özyerli, MSD'nin dünyadaki en geniş bölgelerinden biri olan, çeşitliliği ve ekonomik büyüklüğü ile öne çıkan EEMEA'daki tüm strateji ve operasyonlarından sorumlu olacak. 2.1 milyar kişilik bir nüfusu barındıran EEMEA bölgesinde 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren MSD, yaklaşık 1.800 çalışanı ile bölgedeki ilk 5 biyofarmasötik ilaç şirketi arasında yer alıyor.

Özyerli, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesinde Mühendislik Yönetimi alanında MBA yaptı. 2013 yılında MSD Türkiye'ye İş Birimi Direktörü olarak katılan Özyerli, 2015-2017 arasında MSD Çek Cumhuriyeti Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2017-2020’de MSD Türkiye Bölgesi Genel Müdürü olan Özyerli’nin çeşitlilik ve dahil etme kültürünü geliştirmeye odaklı liderlik tarzı, MSD Türkiye’nin yaratıcı projeleriyle dünyada ses getirmesini, yeteneklerini diğer MSD organizasyonlarına ihraç etmesini sağladı.

Özyerli, MSD EEMEA Bölge Başkanı olarak MSD'nin bölgesel faaliyetlerine liderlik edecek.

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