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    HaberlerEkonomi Haberleri Resmen açıklandı! Noter kurasıyla belirlenecek...
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    20.03.2020 - 07:18 |

    Resmen açıklandı! Noter kurasıyla belirlenecek...

    Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere farklı hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

    Resmen açıklandı! Noter kurasıyla belirlenecek...

    2020 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

    Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığı'nda yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınacak.

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