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    HaberlerEkonomi Haberleri Resmen duyuruldu! Bir erteleme daha geldi
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    13.04.2020 - 17:24 | | Foreks

    Resmen duyuruldu! Bir erteleme daha geldi

    EPGİS‘in Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler sonucunda Tank Muayene, Araç Uygunluk ve T9 muayenelerinde süre uzatımına gidildi.

    Resmen duyuruldu! Bir erteleme daha geldi

    Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ‘nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler sonucunda Tank Muayene, Araç Uygunluk ve T9 muayenelerinde süre uzatımına gidildi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün süre uzatımı ile ilgili Sendikamıza gönderilen ilgi yazıya göre;

    Muayene geçerlilik tarihi 1 Mart 2020 - 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında sona eren ve ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.9.5.2 ve 6.10.4 veya "Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üstyapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge" kapsamında daha önceden muayeneleri yapılmış tankların tüm ara ve periyodik muayeneleri 30 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu tankların muayenelerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması,

    ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi geçerlilik tarihleri 1 Mart 2020 - 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında sona eren araçların; teknik muayeneleri 30 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu araçların teknik muayenelerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması, hususları, ilgi Bakan Makamının Olur΄u ile uygun görülmüş olup, tarafların mağdur olmamaları için konunun ilgili tüm taraflara/üyelerinize duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

    Çekmeköy'de kadının eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar kameradaŞikayet ettikten sonra konuşmak için yanına gittiği eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından yeniden darp edilen B.A.’nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. B.A., polis ifadesinde Kenan Ö.’ için, “Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti” dedi. İkinci kez darp edilen B.A., bu kez aile mahkemesine başvurarak Kenan Ö. ve iki arkadaşı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldı.
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