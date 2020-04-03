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    03.04.2020 - 03:02 | | DHA

    Resmen onaylandÄ±! ÖÄŸretmenlerin ek ders ücretlerinde deÄŸiÅŸiklik

    KORONAVÄ°RÃœS salgÄ±nÄ± nedeniyle okullarÄ±n kapalÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Ã¶ÄŸretmenlerin ek ders gÃ¶revlerini yapmÄ±ÅŸ sayÄ±larak, Ã¼cretlerini almalarÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.Â

    Resmen onaylandÄ±! ÖÄŸretmenlerin ek ders ücretlerinde deÄŸiÅŸiklik

    Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yer alan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na gÃ¶re; Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netici ve Ã¶ÄŸretmenlerin ek ders saatlerine iliÅŸkin kararda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Buna gÃ¶re;Â 2019-2020 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda gÃ¶rev yapan Ã¶ÄŸretmenler, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n tatil edildiÄŸi gÃ¼nlerde Ã¼zerlerinde bulunan ek ders gÃ¶revlerini yapmÄ±ÅŸ sayÄ±larak, ek ders Ã¼cretinden yararlandÄ±rÄ±lacak.

    Bu kapsamda Ã¶deme yapÄ±lanlar, tatil edilen gÃ¼nlere iliÅŸkin kendilerine telafi ve uzaktan eÄŸitim gÃ¶revi verilmesi halinde, ayrÄ±ca ek ders Ã¼creti Ã¶denmeksizin bu gÃ¶revleri yerine getirmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak. YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmeyen Ã¶ÄŸretmenlerin, ek ders Ã¼cretleri geri tahsil edilecek.

    Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altunâ€™dan â€˜ Biz Bize Yeteriz Türkiyemâ€™ video paylaÅŸÄ±mÄ±Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, â€˜Biz Bize Yeteriz Türkiyemâ€™ dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ±nÄ± anlatan bir video paylaÅŸtÄ±.
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