Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yer alan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na gÃ¶re; Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netici ve Ã¶ÄŸretmenlerin ek ders saatlerine iliÅŸkin kararda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Buna gÃ¶re;Â 2019-2020 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda gÃ¶rev yapan Ã¶ÄŸretmenler, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n tatil edildiÄŸi gÃ¼nlerde Ã¼zerlerinde bulunan ek ders gÃ¶revlerini yapmÄ±ÅŸ sayÄ±larak, ek ders Ã¼cretinden yararlandÄ±rÄ±lacak.

Bu kapsamda Ã¶deme yapÄ±lanlar, tatil edilen gÃ¼nlere iliÅŸkin kendilerine telafi ve uzaktan eÄŸitim gÃ¶revi verilmesi halinde, ayrÄ±ca ek ders Ã¼creti Ã¶denmeksizin bu gÃ¶revleri yerine getirmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak. YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmeyen Ã¶ÄŸretmenlerin, ek ders Ã¼cretleri geri tahsil edilecek.