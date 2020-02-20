BİST118.182-0,85EURO6,580,01USD6,090,06ALTIN315,21-0,08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergide yeni dönem
    ABONE OL
    20.02.2020 - 11:39 | | AA

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergide yeni dönem

    Vergi ve cezalara ilişkin ortaya çıkan ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılması, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması, uyuşmazlık konusu vergi, cezaların müessese kapsamında tahakkuku, tahsilinin sağlanması için yapılan yasal düzenlemeyle vergi sistemine "kanun yolundan vazgeçme" hakkı eklendi.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergide yeni dönem

    "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesiyle, vergi ve cezalara ilişkin ortaya çıkan ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılmasına imkan sağlanacak.

    KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Vergi ve cezalara ilişkin ortaya çıkan ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılması, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması, uyuşmazlık konusu vergi, cezaların müessese kapsamında tahakkuku, tahsilinin sağlanması için yapılan yasal düzenlemeyle vergi sistemine "kanun yolundan vazgeçme" hakkı eklendi.

    Buna göre, vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içinde kanun yolundan vazgeçmeleri halinde, idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecek. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi halinde ayrıca indirim uygulanacak.

    Tebliğ 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Vicdansızlık! Yeni doğmuş bebeği çöpe attılarŞİŞLİ'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge Tertemiz biyografisi

    Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge Tertemiz biyografisi

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Sıradaki Haber